De l'urine humaine pour faire des briques!

Concevoir des briques à partir d’urine humaine, c’est une innovation mondiale. Au lieu d’envoyer celle-ci dans nos canalisations, nous pourrions construire nos maisons avec ! C’est en tout cas ce qu’affirme l’équipe de chercheurs sud-africains de l'Université du Cap qui a travaillé sur ce projet.

Ils se sont inspirés de la formation naturelle du corail

Pour ce faire, ils ont mélangé de l’urine (30 litres/brique), du sable et des bactéries. Ils ont laissé poser le tout à température ambiante durant 6 à 8 jours. Ensuite, grâce à la précipitation microbienne de carbonate, ce fameux processus qui imite la formation naturelle du corail, cette brique prototype a poussé… Il s’agit là de la toute 1ère bio-brique créée à partir d’urine humaine, et non synthétique.

L’énorme atout de cette innovation, c’est qu’elle pourrait remplacer les briques en terre cuite ou en béton. Des briques énergivores qui génèrent du C02 à cause de leur cuisson à 1400°C.

Dans le cas de la bio-brique, on la cultive dans du sable. On sème des bactéries. Une enzyme, l’uréase, se créé et réagit avec l’urée présente dans notre urine. Cette réaction donne naissance à du ciment qui s’allie au sable pour former une brique. Il faudra juste mouler et faire sécher celle-ci. Rassurez-vous, en ce qui concerne l'odeur, elle disparaît au séchage!

Ce procédé de fabrication doit encore être amélioré pour, en outre, réduire la quantité d’urine nécessaire...Mais les chercheurs y croient ! Reste à savoir si elles seront concurrentielles par rapport aux prix des briques classiques