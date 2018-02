Dans une école de Quimper, les élèves se massent en classe!

C’est l’idée lancée par l’école Diwan Kerfeunteun à Quimper en France. Chaque matin, toutes les classes respectent un petit rituel bien-être…. En binôme, les enfants de la maternelle à la primaire se massent. Cette initiative est devenue une habitude, si bien que lorsque la maîtresse oublie, les enfants le réclament!

Comment ça marche ?

Les enfants se massent en binôme. Ils sont tout à tout " donneur " et " receveur " de massage. Ils effectuent un ensemble de gestes comme " les ronds sur le dos avec les paumes de main " et " les pressions des avant-bras entre la nuque et l’épaule ".…

Chaque mouvement est associé à une image. En tout, ils apprennent 15 images aux doux noms de papillons, ours, cheval, ou encore toboggan par exemple. Les plus petits en choisissent 5, quant aux plus grands, ils peuvent " appliquer " jusqu’à 15 images. L’idée c’est d’enchaîner les images sous forme d’une histoire, à raison de 15 à 20 minutes par jour.

Les bienfaits sont visibles !

Les responsables de l’établissement affirment que cette pratique apporte calme et concentration. Ces massages ont comme atouts d’éliminer les tensions, le stress et ils apportent également une meilleure transition maison-école. Une baisse de la violence dans la cours ainsi qu’une amélioration du comportement des enfants les plus agressifs est aussi constatée par l’école.

Gaëlle Menez, la directrice de l’école, est notre invitée dans " Quoi de neuf ? ". Elle nous explique en quoi consiste cette " routine "…