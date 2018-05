Dans ce restaurant, c'est vous qui choisissez le prix de votre plat !

" Fresh and Joy ", c’est le nom de ce nouvel établissement namurois. Aux commandes, Marie et Philipe, un couple qui ne manque pas d’originalité grâce à leur tout nouveau concept : Un restaurant où le client est roi et paye ce qu’il souhaite !

Ça fonctionne comment ?

Sur la carte, vous ne trouverez pas 1 mais bien 4 prix différents par plat. L’idée, c’est que le client choisisse le prix qu’il estime juste. Chaque prix correspond à l’appréciation personnel du plat : déception, satisfaction, recommandation et exception. Pour avoir une idée concrète de ce que cela représente, en choisissant la " Fresh Salad " au poulet mariné grillé, vous pourrez régler le prix de 12, 14, 17 ou 20 euros selon votre niveau satisfaction. Seul le tarif des boissons reste fixe.

D’où vient ce concept ?

L'idée est inspirée d’un concept déjà connu dans d’autres grandes villes tel que Londres… Vous payez ce que voulez, quitte à ne rien laisser.

Ici, la philosophie est quelque peu différente. Le patron ne souhaite pas faire dans le social. Un prix minimal a été fixé afin de permettre au restaurateur de perdurer et de rentrer dans ses frais.

L’objectif se veut constructif. " Fresh and Joy " souhaite voir évoluer sa cuisine, en dialoguant avec ses clients et en adaptant parfois même ses recettes !

Pour ceux que ça intéresse :

Le restaurant vous accueille, 11 Rue Saint-Jacques à Namur, du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 8h à 18h. Plus d'informations sur le site web.