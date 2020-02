D'après une étude, les conducteurs de voitures de luxe allemandes présentent une personnalité narcissique et désagréable.

Selon une étude de l’Université d’Helsinki, les conducteurs de voitures de luxe allemandes sont des automobilistes narcissiques, égocentrés et désagréables. C’est la science qui le dit. Ceux qui conduisent des BMW, Mercedes et Audi auraient plus de chance d’être moins sympa au volant que la moyenne des autres conducteurs. Les résultats de cette étude menée sur 1892 automobilistes finlandais ont été publiés dans "l’international journal of psychology".

Les résultats de cette expérience nous révèlent que quel que soit leur niveau de richesse, les hommes détenteurs d’une voiture de luxe expriment davantage les traits de personnalité suivants : égocentriques, narcissiques, désagréables, têtus, manque d’empathie et moins enclins à la gentillesse.

Ce sont des personnes qui se considèrent souvent comme supérieures et qui souhaitent montrer cela aux autres.

Cependant, cette étude n’émet pas de conclusion en ce qui concerne ces traits de caractère chez les femmes et le modèle de voiture qu’elles conduisent. Selon les chercheurs, cela pourrait s’expliquer par la signification symbolique que représente la voiture en termes de statut social, signification qui n’est pas la même pour les hommes et les femmes.

A cette étude, il est important d’apporter une petite nuance, car il semblerait qu’une autre catégorie privilégierait davantage les voiture hua de gamme à savoir aussi les hommes "consciencieux" qui sont attirés par les voitures fiables.