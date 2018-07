cPark... L'Appli 100% belge qui fait le buzz

L'appli cPark...

Pour ne pas se choper d'amendes !

Et ça, c'est pour nous plaire... Cette appli cartonne déjà en France, avec 105 000 utilisateurs acharnés qui se préservent ainsi des désagréments issus des douloureuses amendes plaquées sur le pare-brise. alors, pas belle la vie ?

Le principe...

Cette appli 100% belge, il est bon de le rappeler, vous permet d'éviter les amendes en envoyant une alerte sur votre smartphone si un contrôleur rode dans les parages. Et oui, c'est légal. 12 villes belges accueillent déjà le système.

cPark cartographie chaque aire de stationnement. Vous savez à tout moment si le stationnement est gratuit, si vous devez mettre votre disque ou payer.

cPark vous indique à quelle heure les agents de contrôle du stationnement sont plus susceptibles de contrôler votre voiture.

cPark vous envoie des notifications lorsque votre temps de stationnement est écoulé ou si un agent de stationnement a été repéré près de votre voiture.

En France, cPark cartonne véritablement... Nos voisins ont adopté l'outil. Sont-ils plus près de leurs sous ? Sont-ils pourvus de plus de bon sens, plus futés, plus contraints à des stationnements qui relèvent de la galère ? ... Nul ne le sait mais l'appli a tous les airs d'une réelle bénédiction. Mais l'intérêt ne s'arrête pas en ces terres voisines, le succès s'annonce "Mondial" ! Ah ... Ne revenons pas sur ce dernier événement ou tout au moins pour remettre en avant tout le talent made in Belgium dont on peut se targuer ! We are Belgium... We are cPark !

Une fierté belge, un succès mondial... Et c'est gratuit !