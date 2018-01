Courir pour faire de bonnes affaires!

C’est la période des bonnes résolutions… Pourquoi ne pas mettre notre running à contribution et faire des économies durant notre shopping. C’est l’idée ingénieuse lancée par l’application " Xendera " : Plus vous courez, plus vous recevez des réductions shopping.

Comment ça fonctionne ?

Tout d’abord, vous téléchargez l’application " Xendera ". Ensuite vous sélectionnez votre pays d’origine, et puis, vous enfilez vos baskets. L’application est en réalité reliée au dossier " Santé " de votre Iphone ou encore aux applications tels que Runkeeper, Runastic, Fitbit..

Faites du sport et soyez récompensé par des bons de réductions !

C’est le principe de l’application …Grâce à des partenariats avec certaines marques tels qu’Adidas, Asics ou Reebok par exemple, vous recevez des réductions sur leurs boutiques en ligne lorsque vous atteignez les objectifs lancés par la marque.

Et si vous n’êtes pas fan de running ? Pas de problème, l’appli fonctionne aussi avec la natation, la marche à pied, le vélo…

Mais aussi des cadeaux !

Xendera propose également des challenges aux sportifs motivés ! L’application vous récompense avec des cadeaux lorsque vous réussissez vos chalenges… A la clé : montre connecté, équipement de sport, sac …

Par exemple : Si vous faites 30 km sur un temps imparti, c’est bingo, le cadeau est pour vous !