Côte belge : les nudistes feraient peur aux... Alouettes !

Associations naturistes et associations pour la défense de la nature ne font visiblement pas bon ménage à la Côte belge... Le projet d'une seconde plage de nudistes à Westende ne réjouit en effet pas ces associations car la présence de nudistes occasionnerait des dégâts à la faune et à la flore.

La plage naturiste de Bredene est un gros succès depuis des années à tel point qu'en haute saison, les naturistes doivent se déplacer vers Westende, à une vingtaine de kilomètres. Mais la présence des naturistes ne plaît pas aux associations pour la défense de la nature qui craignent la détérioration des dunes, de la faune et de la flore.

Résultat : il y a peu de chances que le ministre flamand de l’Environnement, Joke Schauvliege, donne son feu vert aux naturistes qui souhaitent s'installer à Westende. À savoir que les dunes de Westende abritent une flore rare et fragile et surtout une alouette huppée qui, comme toutes les alouettes, construit au sol un nid plutôt rudimentaire qui ne supporterait pas de se faire piétiner.

Jean-Yves Paquet, ornithologue et directeur du département études chez Natagora : "Je ne crois pas que ce soit une question de nudisme ou pas mais plutôt de fréquentation. Car sur les plages et sur les dunes, il y a pas mal d'espèces très rares qui nichent au sol et qui sont, de ce fait-là, relativement fragiles. Donc c'est important de préserver quelques zones de quiétude sur la Côte belge - qui est très fréquentée en été - pour que ces oiseaux-là puissent nicher en paix. Le problème est que les nudistes recherchent des endroits calmes et donc les mêmes endroits que les oiseaux. La majorité des plages nudistes sont dans des endroits reculés or c'est là que les dernières alouettes huppées peuvent s'établir donc il y a un petit conflit d'occupation de l'espace. Le souci n'est pas que ces associations pour la défense de la nature soient opposées au nudisme mais l'idée est de préserver quelques endroits à la Côte belge - qui est extrêmement fréquentée - car il y a des espèces qui, en Belgique, ne se retrouvent plus que là parce qu'elles ont besoin d'espaces sableux bien particuliers. Et les plages et la dune sont des espaces particuliers pour eux donc il y a un conflit de convergence d'intérêt."