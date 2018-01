Connaissez-vous Mademoiselle Gisèle, notre Marilyn Monroe liégeoise ?

Laura, alias Mademoiselle Gisèle, est liégeoise et participe au plus grand concours de pin-up du monde.

Un concours de pin-up? Oui oui, ça existe! Ce concours a lieu à Las Vegas aux Etat-unis. Il se déroule durant le Viva Las Vegas Rockabilly Weekend Show en avril prochain.

Durant tout le week-end, la culture des années 50 est mise en avant, concert, vintage fashion show, concours pin-up et même des cours de jiving.

Ce concours n’est donc pas uniquement un concours de beauté, le monde des pin-up n'est pas axé uniquement sur le physique. La culture pin-up c’est aussi un mode de vie, et bien entendu une manière d’être et de s’habiller. Des questions sont d’ailleurs posées, comme : “Connaissez-vous une pin-up de bande dessinée?”, on pense évidemment à Betty Boop.

La culture pin-up c'est donc se rappeler des années 50, lorsque Hollywood était en pleine expansion, que les actrices glamours s'imposaient avec leurs styles voluptueux.

Mademoiselle Gisèle a commencé à s'intéresser à cette culture tout d'abord à travers l’histoire, puis ensuite en feuilletant les albums photos de sa grand-mère. Aujourd'hui elle fait partie des 80 dernières participantes, les votes sont ouverts jusqu'au 31 janvier 2018 sur le site de Viva Las Vegas, les six finalistes seront prévenues au début du mois de février.

Elle était l’invité dans Quoi de neuf? écoutez l'entièreté de son histoire ici :