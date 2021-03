Connaissez-vous le secret d’un pas de danse mythique de Michaël Jackson ?

En 1988, sortait le clip " Smooth Criminal " où l’on voit Michaël Jackson et ses danseurs exécuter un pas qui défie les lois de la gravité : l’anti gravity lean. La Science a percé ce mystère qui n’en est pas vraiment un…

Si Michaël Jackson est surtout connu pour sa Moonwalk, il l’est aussi pour un autre " pas de danse ", que l’on appelle le " Anti-gravity lean ". Dans le clip, et plus tard, sur scène, on le voit se pencher vers l’avant à 45° avec ses danseurs.