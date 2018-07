Des apnées d'une minute max!

Connaissez-vous le hockey... sous l'eau? - © Tous droits réservés

Karine Frisse, ancienne joueuse de hockey subaquatique de l’équipe nationale de France était l'invité de Quoi de neuf?, elle nous fait découvrir ce sport original : "Ça se joue au fond de la piscine, on a un palet de 1,3 kilo, qui est au fond de la piscine, on est six joueurs de chaque côté, une équipe blanche et une équipe noire. Chacun se dispute le palet pour marqué d'un côté ou de l'autre du terrain, dans une petite goulotte qui nous sert de but."

Le sport s'effectuant sous l'eau, la maîtrise de sa respiration et de l'apnée est de mise : "Ce sont des apnées relativement courtes, une minute au maximum, par contre elles se répètent très très souvent. On reprend une inspiration et c'est reparti..."

Les actions ne sont, quant à elles, pas nécessairement courtes : " Ça peut être des longues actions, parce que c'est un jeu collectif. On est tous sous l'eau, peut-être pas nécessairement en même temps, mais on essaye d'être au maximum à six sous l'eau. Donc on construit le jeu, comme au handball..."