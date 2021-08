Connaissez-vous ces infos insolites et indispensables sur l’espace ?

On en profite donc pour vous expliquer plusieurs faits sur l’espace que vous ignorez totalement (et c’était aussi notre cas) !

Quoi de Neuf sous le Soleil s’est transformé le temps d’une journée en Quoi de Neuf sous les étoiles en direct de l’ Euro Space Center ! Vous le savez, on aime rire mais on aime aussi vous apprendre des choses.

Comme partout… mais on se comprend ! Dans l’espace, les astronautes peuvent gagner jusqu’à 3% de leur taille. C’est une étude de plusieurs mois effectuée par la NASA qui a pu expliquer ce phénomène : la colonne vertébrale n’est pas soumise à la gravité quand on est sur terre mais dans l’espace, les vertèbres se dilatent et font grandir nos astronautes. Ce phénomène ne persiste pas car, lors de leur retour en terre ferme, ils reprennent leur taille initiale.