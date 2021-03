Connaissez-vous ces 3 habitudes étranges des chats ?

Le chat vous suit partout et même jusqu’aux toilettes.

Ils ont besoin de l’attention de leur maître et ils ont compris qu’ils étaient au centre de l’attention s’ils s’installaient à ces endroits stratégiques. Si vous l’encouragez à rester ou au contraire, vous le chassez, il enregistrera votre réaction et répétera ce comportement.

"NON, TU N'AS PAS BESOIN DE L'ORDINATEUR!" Misty nous est envoyé par Hélène!

Il boit l’eau du robinet.

L’eau qui coule et qui fait du bruit attire son attention. De plus, les chats préfèrent l’eau qui coule à celle de son bol qui est stagnante et qui peut dégager des odeurs indésirables.