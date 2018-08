Congelez vos documents pour les conserver

Une ville en Suisse a été confrontée à des inondations, des documents importants ont été sous eau, résultat : pour récupérer les données, les autorités suisses ont fait appel à une technique particulière : la congélation.

Bien que de plus en plus de documents officiels soient informatisés, il existe toujours une certaine "paperasse administrative" ou des archives format papier. Alors, lorsqu’une inondation touche les sous-sols des locaux du Service valaisan en Suisse, et que des documents fiscaux en papier, stockés sur des palettes, se retrouvent imbibés, il faut trouver une solution. Et, pourquoi pas la congélation?