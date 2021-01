Concours : VivaCité vous offre vos prochaines vacances dans un club Belambra en France

Et si on pensait à nos prochaines vacances ? VivaCité vous y envoie ! Ecoutez " Quoi de neuf " de 16h à 18h avec Michaël Pachen du lundi 18 janvier au vendredi 22 janvier 2021 sur VivaCité pour tenter de remporter une semaine de vacances pour vous et votre famille dans un des un des 50 Belambra Clubs.

BELAMBRA vous propose plus de 50 Clubs, situés dans les plus beaux endroits de France. Les pieds dans l'eau ou au pied des pistes, été comme hiver, vous êtes toujours les mieux placés pour en profiter. Entre activités sportives, restauration, animations variées et clubs enfants de 3 mois à 17 ans, vivez l’expérience de vacances dans les plus belles régions de France.

Séjour d’une valeur de 2.000€

BON A VALOIR pour 1 SEMAINE DE VACANCES POUR 4 PERSONNES EN DEMI-PENSION

CGV Belambra 2020-2021

"Bon à valoir valable 1 an (date de début de séjour correspondant à la date ci-dessus plus un an) pour un séjour de la durée et de la valeur mentionnées ci-dessus, sur le catalogue Belambra, sur la base d’un logement Confort (Privilège pour Anglet, RBC, Arc 1800), jusqu’à 4 personnes en demi-pension et jusqu’à 6 personnes en location (1 bébé = 1 personne). Séjour valable hors vacances scolaires d’hiver (08/02/2020 au 09/03/2020) sauf sites littoral, hors sites packagés en hiver (Saisies DP, Orcières DP, Arc 2000), hors vacances scolaires d’été (du 04/07/2020 au 22/08/2020) sauf sites montagne, hors vacances scolaires de fin d’année (du 19/12/2020 au 04/01/2021) sauf sites littoral, hors ponts, hors options complémentaires, hors transports et hors dépenses personnelles et dans la limite des places disponibles. Bon non valable sur les hôtels " Magendie " et " Villemanzy ". L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si les dates choisies par le gagnant étaient impossibles pour cause d’indisponibilité de l’hébergement. Offre non rétroactive. Le bon ne pourra en aucun cas être échangé contre sa valeur en espèce ou contre un autre bon. Le bon est nominatif et ne peut être cédé à un tiers. Il ne peut valoir pour acompte et est utilisable 1 seule fois. La valeur de ce bon est une valeur maximale. Aucun remboursement ne sera effectué si le coût du séjour choisi est inférieur à la valeur du bon. Toute réservation est définitive, non modifiable "

Les séjours ne comprennent pas et restent donc à la charge exclusive du gagnant et des accompagnants, notamment mais non limitativement :

- l’acheminement jusqu’au Club de vacances,

- les prestations complémentaires :