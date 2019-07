Concours de la meilleure recette de patate à Tournai

Joseph Godet, conseiller en communication du bourgmestre de Tournai : " On s’est dit qu’on allait intéresser le citoyen à la pomme de terre parce que ce n’est pas forcément réservé qu’aux professionnels, la pomme de terre parle à tout le monde. Ce concours a été lancé il y a quelques semaines pour donner sa meilleure recette à base de pomme de terre. "

Le salon PotatoEurop a lieu tous les 4 ans et il se déroulera prochainement à Kain, un petit village de Tournai. Et quoi de mieux qu’un petit concours pour intéresser tout le monde à la pomme de terre ?

La Belgique accueillera les 5 et 6 septembre le PotatoEurop, un grand salon professionnel dédié à la pomme de terre. À cette occasion, la ville de Tournai lance un concours sur le thème de la patate. Alors qui sera le roi ou la reine de la pomme de terre ?

La condition est assez simple, il faut de la patate : " Le but est de proposer sa propre recette sur le site de la ville. Toutes les recettes sont les bienvenues. Ça peut être un plat où la pomme de terre est l’élément roi mais il peut y avoir d’autre plat par exemple un gratin dauphinois qui peut accompagner un gigot d’agneau avec des princesses par exemple. "

Une sélection sur base de la recette écrite

Un jury composé de différentes personnes du monde culinaire sur Tournai jugera le plat dans l’ensemble mais il fera très attention à la pomme de terre, comment elle est travaillée et comment elle est mise en valeur.

Pour tenter de gagner le concours, c’est très simple : " Vous proposez votre recette par écrit et si vous êtes retenus par le jury, vous aurez l’occasion de présenter votre recette dans le cadre d’une émission d’une télévision locale à Tournai et en Wallonie Picarde. Là vous pourrez proposer votre propre recette avec les pommes de terre adéquates. Il y a une sélection qui est faite par écrit donc c’est important de bien la détailler. C’est au citoyen de bien sentir si elle est la meilleure et de bien la vendre. "

Vous avez jusqu’au 15 août pour partager votre recette sur www.tournai.be/potato.