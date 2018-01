Comptons les oiseaux qui viennent manger aux jardins!

L’opération " Devine qui vient manger au jardin ", c’est déjà ce 3 et 4 février. Natagora vous invite une nouvelle fois à recenser les oiseaux de votre jardin.

Et apparemment les espèces seront plus nombreuses que les années précédentes. Les mangeoires semblent être prises d’assaut et se vident à une vitesse exceptionnelle.

D’ailleurs, attendez-vous à observer des espèces granivores moins communes suite à un afflux cet hiver d’espèces venant du nord. En outre, il s’agira de grosbec casse-noyaux ou de sizerin flammé qui ont comme particularité, un front rouge et un ventre rayé.

L’intérêt de ce comptage ?

La principale raison, c’est de quantifier l’impact de l’épidémie du virus Usutu qui aurait fortement touché les merles. Ces données auront pour fins d’ajuster les actions de protection de la biodiversité.



Comment faire ?

Antoine Derouaux, chargé de projet des animaux ornithologiques, nous explique comment participer à cette action : " On demande aux participants de se placer à leur fenêtre et de compter tous les oiseaux qu’ils voient dans leur jardin ". "Ensuite, ils inscrivent les résultats sur le site et peuvent essayer de reconnaitre les oiseaux qu’ils ont vu ".

Pour savoir comment participer, n’hésitez pas à aller jeter un petit coup d’œil sur Natagora.