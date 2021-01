Comment trouver la fève à tous les coups dans la galette des Rois

Une origine païenne pour la galette et la fève.

Si la fête est d’origine chrétienne, l’origine de la galette est païenne et remonte aux Romains et à la fête des Saturnales. Le gâteau était, à cette époque, rond et fourré de figues, dattes et miels. Les Romains utilisaient la fève du gâteau pour tirer au sort un esclave qui devenait le " roi d’un jour " et disposait alors du pouvoir d’exaucer tous ses désirs, comme celui de donner des ordres à son maître. Un petit enfant sous la table était chargé de dire à qui il distribuerait la portion du gâteau qu’il tient dans sa main.