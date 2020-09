Comment séduire sa biche ?

S’il est compliqué d’observer habituellement le cerf en forêt, et singulièrement dans la forêt d’Ardenne, il est par contre une période durant laquelle il se laisse voir ou entendre, celle de la période du brame.

Les cerfs et les biches vivent séparément toute l’année, mais durant la saison des amours, de la mi-septembre et durant environ un mois, le cerf cherche à se rapprocher et à séduire sa belle pour la féconder.