Comment faire pour que votre chat laisse votre sapin tranquille ? On a des astuces !

Votre chat aussi ne peut pas s’empêcher de jouer avec votre sapin de Noël ? Découvrez quelques trucs pour éviter qu’il ne saccage vos décorations.

Ce sont les fêtes de fin d’année, vous rêvez de décorer votre intérieur avec un sapin de Noël mais, problème, vous avez un chat qui risque de jouer avec les boules et de faire tomber l’arbre.

Rassurez-vous, les deux ne sont pas incompatibles, on a des solutions !

Voici quelques astuces pour empêcher votre chat de détruire votre sapin :

Ne pas mettre de décorations trop brillantes

C’est la base : évitez le bling-bling, ce qui brille a le don d’attirer les chats et ça le rend fou. Il risque de se jeter littéralement dans le sapin.

Il faudra se résoudre à opter pour une décoration plutôt sobre.

Optez pour des décos incassables

On oublie les boules en verre, vous risquez de devoir passer votre temps à aspirer les morceaux brisés.

Même si c’est peut-être moins joli, mieux vaut investir dans des boules incassables, en plastique, en papier, en carton, etc.

En plus, ça vous fait des économies : elles seront toujours intactes l’année prochaine.

Sacrifiez les premières branches

Si vous coupez les branches du bas, forcément, votre chat n’y aura pas accès et donc pas de risque qu’il s’amuse avec les boules qui sont dessus.

Ajoutez un pied solide à votre sapin

Si votre arbre est bien fixé, il y a moins de risque pour qu’il tombe. L’idéal est de le mettre dans un grand pot dur.

La croix, c’est trop risqué.

Attachez-le bien

De nouveau, une bonne fixation permet d’éviter des dégâts donc si vous voulez éviter le drame, vous pouvez même aller jusqu’à attacher votre sapin au mur ou même au plafond.

Reste plus qu’à trouver un endroit et un moyen de le fixer, plus solide que la ficelle.

Votre chat doit s’habituer au sapin

Même si ça vous démange de décorer votre sapin tout de suite, le mieux est de l’installer chez vous mais d’attendre quelques jours avant de le décorer. Ça permettra à votre chat de s’y habituer et d’éviter qu’il se jette dessus et sur ses décorations.

Votre félin l’observera et l’appréhendera pour éviter les catastrophes futures.

Mettez du parfum sur votre sapin

Ça peut paraître étrange mais c’est une technique qui a fait ses preuves : certaines odeurs font fuir les chats.

Il vous suffit donc d’asperger votre arbre de Noël pour que votre animal de compagnie ne l’approche pas.

Vous pouvez utiliser des senteurs d’agrumes, du pin ou encore de l’eucalyptus.

En plus, les agrumes, ça rappelle un peu les odeurs ambiantes de Noël, non ?