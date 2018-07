Comment éviter les piqûres de moustique cet été ?

L’été est de retour et les moustiques aussi! Ces petits insectes qui adorent venir sucer votre sang à votre insu et vous donner des démangeaisons durant des jours et des jours... Mais pourquoi toi ? Et comment les éviter ?

Docteur Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc : "Le moustique se fiche complètement de notre sucre dans le sang! Ce qui l’intéresse, ce sont les globules rouges donc le sang lui-même. Cela n'a rien avoir avec le sucre. Après, il n'y a pas de groupe sanguin plus à risque que d'autres étant donné que le moustique ne peut pas savoir à l'avance le groupe sanguin de sa victime! Ce qui attire d'abord le moustique - à savoir que le moustique ne voit pas mais à un odorat très développé - c'est le CO2 que l'on expire. C'est ce qui explique que quand vous entrez dans votre chambre, vous n'entendez rien, vous vous couchez tranquillement et vous vous endormez... Et quelques minutes plus tard, quand le CO2 qu'on expire dans la chambre augmente, le moustique va repérer cela et va se dire qu'il y a un animal ou un humain dans la pièce. C'est à ce moment qu'il quitte le plafond ou le rideau et vient vous piquer! Ce pourquoi, au début vous n'entendez rien et puis d'un coup, le CO2 le réveille. Autrement dit, si vous ne respireriez pas, vous ne seriez pas piqué!'"