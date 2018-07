Comment conserver une bonne "coupe" du monde?

Les Belges ont perdu face à la France ce mardi soir en demi-finale de la Coupe du Monde en Russie. De quoi se réveiller dans la tristesse ce mercredi matin. Mais on peut quand même épingler une bonne nouvelle à propos de ce match: les coupes de cheveux des joueurs ont tenu, pendant toute la durée de la rencontre!

Comment Olivier Giroud, par exemple, fait-il pour garder sa coupe de cheveux impeccable tout en sprintant et en reprenant le ballon de la tête? C'est tout un art! La preuve dans Quoi de neuf? avec Charbel Georgis, coiffeur de footballeurs à Bruxelles. Parmi ses nombreux clients, on retrouve notamment notre Diable Rouge Yannick Carrasco... rien que ça!

"Il faut déjà commencer par une bonne coiffure, une bonne coupe de cheveux. On fait généralement un petit séchage et puis un petit brushing pour donner le mouvement. Puis on met un peu de gel et, pour bien fixer le tout, on rajoute un petit coup de laque. Et avec ça, vous pouvez même faire un saut en parachute, ça ne bougera pas!"

Faut-il utiliser un produit particulier ou ça fonctionne avec n'importe quel gel, n'importe quelle laque? "Pas vraiment en particulier. Moi j'utilise de la wax (ndlr. davantage que du gel) qui fonctionne très bien, et que je donne aussi à certains footballeurs. Wax plus laque, promis ça ne bouge pas!"

Qui de connu fréquente ce salon de coiffure? "Il y a beaucoup de footballeurs belges qui viennent chez moi, le gardien croate Subasic aussi. Des joueurs marocains comme Nabil Dirar par exemple. Il y a des chanteurs, des gens de la télé-réalité... un peu de tout. Yannick Carrasco aussi, un client très fidèle!"

Si vous aussi vous souhaitez une coupe de cheveux qui résiste à toute situation, les infos sont à retrouver ici.