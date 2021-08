Comment comprendre les phénomènes météo incroyables ?

On est d’accord, nous ne sommes pas tous météorologues mais on va quand même essayer de comprendre certains phénomènes météo complexes… Le monde est bourré de choses étranges y compris dans la météo. On va essayer de décortiquer quelques phénomènes aussi magnifiques qu’impressionnants.

L’orage de Catatumbo

Situé au-dessus du lac de Maracaibo dans le nord-ouest du Venezuela, cet orage est un des plus persistant au monde. Il se répète chaque année pour une durée entre 140 et 160 nuits.

28, c’est le nombre moyen d’éclairs qu’il déchaîne à la minute. Des études sont menées sur ce phénomène mais on ne sait toujours pas quelles sont les raisons d’un tel évènement.

Les tornades de feu

On connaît tous les tornades. On sait qu’elles sont dues à des masses d’air de température différente qui se confrontent. Mais saviez-vous qu’il y a plusieurs types de tornades ? La tornade de feu est "tout simplement" un phénomène causé par une tornade qui passe au-dessus d’un feu. La flamme rentre donc dans le "tunnel" qui la fait monter vers le ciel, un spectacle assez hallucinant mais malheureusement très dangereux.

L’orage volcanique

C’est tout simplement l’addition entre un volcan en éruption et un orage. Les deux se mélangent pour avoir une série d’éclairs l’un à la suite de l’autre. Les poussières et les particules de cendres sont projetées vers le nuage qui se charge en électricité et provoque cet épatant spectacle. On peut y voir la puissance de la terre contre la puissance du ciel.

Les aurores boréales ou polaires

Ahh, cette magnifique vue que l’on envie tous… Faut-il encore les définir ? On parle bien de ces voiles lumineux et colorés qui recouvrent le ciel. Les aurores sont conçues par l’interaction entre des particules provenant du soleil et de la haute atmosphère. Facile non ?