Comment bien préparer son road trip à vélo ?

Vous avez besoin de vacances et de défis personnels ? On a la solution pour vous : le road trip à vélo. Economique, écologique et sportif, le vélo a une tonne d’aspects positifs et ce n’est pas nos amis du Beau Vélo de RAVeL qui vont dire le contraire.

Et en plus, on va vous donner des conseils indispensables pour que tout se passe bien où que vous alliez. Tous les voyages se préparent mais certains plus que d’autres…