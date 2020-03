Collaboration sanitaire entre des éditeurs de jeux vidéo et l’OMS

Des éditeurs de jeux vidéo se sont regroupés afin de s’associer à l’organisation mondiale de la santé (OMS) dans le but de d’entreprendre une campagne baptisée #PlayApartTogether. L’objectif de cette opération est de joindre l’utile à l’agréable en utilisant les jeux les plus populaires du moment pour faire passer un message sanitaire aux gamers qui sont confinés chez eux à cause du Covid-19.

A travers cette action, L’OMS souhaite pouvoir aider des millions de joueurs partout dans le monde afin d’adopter les bons réflexes pour lutter efficacement contre la propagation du virus.

Ray Chambers, ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’OMS a commenté :

Je remercie le secteur des jeux vidéo d’accepter de nous aider à mettre fin à la pandémie de Covid-19.

Se laver les mains, respecter les distances, sont autant de précautions qui seront communiquées pendant les parties de jeu des joueurs. Tous les grands noms du jeu vidéo utiliseront le hashtag #PlayApartTogether pour inciter cette communauté à adopter les bons gestes.