"Circus in the city", des représentations de cirque dans les vitrines de Bruxelles. © Espace Catastrophe

Il y a différentes manières d’exercer son art lorsque l’on est en confinement. Les salles de spectacles sont fermées ? Qu’à cela ne tienne, un peu d’imagination suffit ! Le projet " Circus in the city " était né. L’Espace Catastrophe a programmé de petites représentations dans des vitrines. Des Artistes de Cirque s’approprient la vitrine de lieux fermés à Bruxelles et proposent quelques moments d’échanges, furtifs, éphémères. Jongleurs, équilibristes, magiciens défilent donc dans ces lieux avec une seule idée : redonner vie à la ville, créer un lien avec le public et créer de l’emploi pour les artistes. Et ça marche… Les Niouzz ont réalisé un petit reportage.

" Les prestations artistiques relèvent de la performance. Il ne s’agit pas de proposer des spectacles ou des numéros, avec un début, un milieu et une fin. Les interventions artistiques sont à prendre au vol, sur l’instant présent et restent bien de l’ordre du regard furtif. La programmation n’est pas communiquée à l’avance. Nous ne souhaitons pas créer d’attente ou de rassemblements de publics avertis, mais bien préserver l’effet surprise, au plus proche des publics issus des quartiers investis " nous dit Catherine Magis, directrice artistique de l’Espace Catastrophe.

Une action qu’ils souhaitent mener sur la durée. Pour soutenir l’opération " Circus in the city ", pour élargir le projet à d’autres vitrines dans d’autres quartiers, l’Espace Catastrophe fait appel au soutien participatif. Vous pouvez faire un don via ce lien. Les montants récoltés seront réinvestis dans la rémunération des artistes.