Cinq ans pour le sport sur prescription à Frasnes!

Faire du sport, plus facile à dire qu'à faire, pourtant à Frasnes le sport sur ordonnance est de plus en plus tendance.

On en parlait déjà il y a cinq dans cet article, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le sport sur ordonnance est une tendance de plus en plus forte. Le principe est simple, dans la commune hennuyère les médecins peuvent prescrire des séances de sport gratuites aux habitants atteints de certaines pathologies.

Sédentarité, malbouffe, excès pondéral,... constituent un risque important de maladie cardiovasculaire. La commune de Frasnes-lez-Anvaing s’est donc inspirée d’une initiative menée à Strasbourg, en France. Après s'être rendu sur place, Jacques Dupire, actuel bourgmestre ff., qui était alors échevin des Sports, a décidé, conjointement avec la commune, de mettre en place le projet. Contrairement à l’initiative française, des conditions devaient être préalablement remplies pour pouvoir bénéficier de ce soutien sportif. C'est-à-dire, que si un patient est atteint d’une pathologie telle qu'une maladie cardiovasculaire, le diabète, d'obésité, d'ostéoporose… il peut se rendre chez son médecin qui lui prescrit une ordonnance. Il doit aussi faire un test à l'effort chez un cardiologue. Si les deux médecins s'accordent sur le sujet, le patient peut pratiquer son sport, encadré par un moniteur fitness, formé à l’exercice, le tout gratuitement. Ici, la mutuelle n'intervient pas, puisque c'est un projet communal.

Après cinq ans, le bilan est positif. Beaucoup d'améliorations ont été constatées, que ce soit pour une perte de poids, lorsque la diététique est conjuguée à l'effort physique, ou lors de situations neurologiques. Mais il faut se le dire, il faut être régulier! Il est conseillé de suivre les indications du moniteur et d'aller jusqu'à trois fois semaine à la salle, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé.

Le docteur Dupire est médecin et l'initiateur du projet, il donne un compte rendu de ces cinq dernières années. À (ré)écouter ici :