Cinépilou ou le cinéma en famille dans votre canapé

Les Liégeois connaissent bien l’asbl " Les Grignoux " , jamais en manque d’imagination. En ces temps de confinement, " Le Parc Distribution " , en partenariat avec plusieurs cinémas belges, a imaginé de vous proposer une séance à visionner chez vous en famille . Les cinémas indépendants ont un certain savoir-faire pédagogique et vous suggèrent aussi, pour prolonger la séance, des activités en rapport avec le film : propositions de bricolages, recettes ou lectures à réaliser en famille.

Comment ça marche ?

Tous les vendredis et le samedi pendant les vacances d’hiver, vous pouvez donc acheter votre ticket familial de cinéma à 5€ (ou 7€, le ticket de soutient). Vous recevez alors un lien qui vous permet de télécharger le film pour lequel il faut se connecter entre 18 et 21h. Vous pouvez ensuite le regarder, sur votre ordinateur ou en vous connectant sur votre télévision via une des multiples possibilités. Des films d’animation de qualité, à regarder en pyjama de pilou, sous la couette…ou pas.