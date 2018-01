Chocolat et sport le combo gagnant pour réussir ses bonnes résolutions ?

Selon une étude de la VUB, le principe actif du chocolat est bon pour les sportifs.

Damien Pauquet est nutritionniste du sport, il était l'invité du jour dans Quoi de neuf?. Selon lui, la prudence reste tout de même de mise : "C'est surtout la fève de cacao, fatalement, la composante principale du chocolat qui est bonne pour les sportifs . Parce que cette fève de cacao contient énormément de flavonoïdes qui sont des antioxydants."

Il faut savoir que lorsque vous faites du sport, de manière intense, un stress oxydatif peut apparaître et peut être nocif pour le corps, notamment lorsque les cellules ne contrôlent plus la présence excessive de radicaux oxygénés toxiques. Les flavanols de cacao réduiraient ce stress. "Ces antioxydants vont protéger l'organisme par rapport à des radicaux libres, qui sont des substances cancérigènes et qui sont produites notamment à force de respirer. Donc les sportifs, qui vont beaucoup inspirer et expirer, produisent plus de radicaux libres que les sédentaires, et du coup, ont ce qu'on appelle un stress oxidatif plus important."

L'étude indique que pour avoir un effet positif, une personne doit manger entre 100 et 200 grammes de chocolat par jour, avec une teneur en cacao supérieure à 70%. Mais pour Damien Pauquet, ce n'est tout de même pas conseillé : " Mais le chocolat reste tout de même très calorique. Du coup, en tant que nutritionniste, on va plutôt préconiser 20 à 30 grammes par jour de chocolat noir. Un très grand sportif qui va avoir un besoin énergétique de 4000 calories par jour, va pouvoir manger 500 ou 600 calories de chocolat. Mais cela dépend aussi du poids et la dépense. "

