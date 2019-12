Ceux qui boivent de l'alcool vivent plus longtemps

Une étude américaine nous révèle que les personnes qui boivent de l’alcool avec modération vivent plus longtemps que ceux qui n’en boivent pas.

Pour les plus festifs d’entre vous, n’y voyez pas une excuse pour boire plus que de raison car cette étude ne vous dispense pas de boire avec modération toujours ! Des chercheurs de l’université du Texas ont mené une vaste étude sur une période de 20 ans. Pour cela ils ont suivi 1824 personnes. Parmi elles, il y avait des consommateurs réguliers et d’autres qui ne boivent jamais. Durant cette période de 20 ans, ils ont constaté que 69% de ceux qui ne consommaient pas d’alcool sont morts plus jeunes que les autres.

Faut-il boire de l’alcool pour vivre vieux ?

La réponse est non bien sûr !

Ce que nous révèle l’étude c’est que les buveurs occasionnels auraient une vie sociale plus régulière que les autres. Les interactions sociales seraient donc la clé de cette longévité. " L’alcool ne serait en fait qu’un facteur de socialisation, au même titre qu’une activité sportive partagée ou prendre part à un groupe de lecture".