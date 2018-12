Cette jeune fille est allergique à l'hiver! Explication ...

Direction le Canada, où une jeune femme de 21 ans souffre d’une allergie aussi étonnante qu’incommodante. Figurez-vous qu’elle est atteinte d’une allergie à l’hiver. En réalité, le froid provoque chez elle de graves réactions sur la peau ainsi que de l’urticaire.

Arianna Kent souffre d’une allergie rare… Dès le retour du grand froid, elle est sujette à de graves crises d’urticaire, pouvant même causer un choc anaphylactique, lorsque les températures baissent très fort.

Résultat, elle doit redoubler de vigilance. Obligation de se couvrir 2 fois plus, voire même de rester à l’intérieur. Inutile de vous préciser que cette pathologie est problématique lorsque l’on habite au Canada. Mangez une glace ou tout autre aliment très froid devient proscrit… Ce geste banal peut provoquer chez elle urticaire de l’œsophage mais aussi problèmes respiratoires

Selon le docteur Dominique Tennstedt, l’allergie au froid, ce n’est pas exceptionnel : " En Belgique, il y peut-être une centaine de personnes, voir plus, qui souffrent d’urticaire au froid ". On peut la dépister très facilement: " Il suffit de mettre un glaçon sur votre peau, une minute environ... Au bout de 3-4 minutes, si vous êtes allergiques, une plaque d’urticaire apparaîtra ". Le diagnostic est extrêmement simple et connu des dermatologues.



Comment traiter cette urticaire ?

Le docteur Dominique Tennstedt préconise de prendre des médicaments antihistaminiques avant l’exposition au froid. Mais il pointe aussi et surtout la prévention: "C’est comme lorsque l’on est allergique aux fraises, on ne mange plus de fraises… Ici on évite le froid et le vent ". " Un ennemi connu est un ennemi vaincu, si on sait ce que l’on a, on l’évite ! " termine-il.