Cette agence proposera des enterrements de vie de garçon hors du commun!

Une agence de voyage et d’évènementiel, basée à Lyon, se spécialise dans le hors-norme et le décalé. Leur nom : Memory - Travels and Event

Cette jeune startup souhaite devenir la référence pour vos voyages atypiques mais aussi vos événements privés tels que les enterrements de célibataires (EVG – EVJF), les anniversaires, les demandes en mariage, les mariage insolites, team-building....

Elle axera son offre entre " le difficile d’accès " et le " festif " pour s’adapter à la demande du plus grand nombre. Vous pourrez en autre visiter la Corée du Nord, partir à la découverte de Tchernobyl, conduire un tank, simuler un kidnapping ou encore réaliser des barbecues sur des volcans en activités….

Leur leitmotiv : proposer et rassembler tout ce que ce monde à de plus fou et d’unique à travers 250 activités réparties dans plus de 30 destinations à travers le monde.

Le lancement de l’agence est prévu en janvier 2019 et les informations seront à retrouver sur le site Memory - Travels and Events ! En attendant, allez plutôt jeter un œil sur leur page Facebook.

N’hésitez pas à revoir l’interview de Tom Coly, co-fondateur de l’agence Memory – Travels and Events…