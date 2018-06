Cet orchestre joue de la musique avec des légumes!

Le Vegetable Orchestra de Vienne fait de la musique avec des légumes. Les instruments sont frais et sortis tout droit du marché.

La 1ère étape, c’est le choix méticuleux des légumes. Place ensuite au découpage et au forage. Les carottes deviennent des flûtes, les citrouilles des instruments à percussion. Les aubergines et les poireaux émettent un son quand on les frotte l’un contre l’autre. La salade produit un crissement, il suffit de l’écraser délicatement entre ses mains. Et tous ses instruments réunis produisent ensemble une mélodie surprenante (voir vidéo ci-contre)

3 heures de travail sont nécessaires, du découpage à l’accordage, avant chaque démonstration. Et après, c’est festin pour tous ! Les restes sont précieusement gardées et mijotées pour régaler les spectateurs avec un bon potage…

Un nouvel album !

Il lance un crowdfunding afin de poursuivre leurs aventures et produire un 4ème album tout droit sorti du potager. Pour contribuer à " Green album " c’est par ici !