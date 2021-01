Ces insectes et animaux qui pètent et peuvent tuer leur proie

Le bouquin " Does It Fart ? The Definitive Field Guide to Animal Flatulence ", autrement dit " Le guide des animaux qui pètent " de Nick Caruso et Dani Rabaiotti s’intéresse, comme le titre le laisse entendre, aux animaux qui lachent des flatulences. Rien de bien original, sinon, que le pet de larve de la chrysope perlée, un insecte ailé peut tuer jusqu’à 6 termites !

La larve de cet insecte est un carnivore féroce. Elle va se cacher dans le nid des termites et quand elle a faim, elle dirige la pointe de son abdomen vers la tête d'une termite et dégage un gaz mortel. La termite est atteinte de paralysie qui peut durer jusqu’à 3 heures. Il ne reste plus qu'à la dévorer. On remarquera que la flatulence est particulièrement puissante puisqu’elle est capable de tuer un insecte d’un poids 35 fois plus grand que la larve. Par contre, les très grosses termites au-delà de 5 mg ne sont que légèrement assommées.

La mort seulement pour le termite. Les scientifiques à l’origine de cette étude ont tenté de voir si le pet pouvait provoquer la mort d’autres espèces mais il semble que ce soit spécifique au termite. Des expériences sur les mouches, de petites guêpes et des poux n’ont pas été concluantes.

D’importants producteurs de méthane. Nous n’avons pas beaucoup de connaissances sur les insectes. Seulement 40 % des espèces d’insectes sont décrites. Il existe cependant une littérature sur les pets des insectes et on apprend qu’une étude de 110 espèces révèle que bon nombre d’entre eux produisent des gaz, en particulier les cafards et les termites, une conséquence d’un régime riche en fibres. Savez-vous par exemple que les termites contribuent pour 5 à 19% des gaz à effets de serre ?

Plus de 80 espèces d’animaux pètent. Les chiens, les chats, les mille-pattes, les harengs, les hyènes pètent. On apprend également que le lapin doit absolument péter, sans quoi, les gaz retenus peuvent provoquer sa mort. Par contre, le poulpe ne pète pas. Les araignées pourraient péter, mais cela n’a pas été prouvé. Les palourdes vomissent mais ne pètent pas…. Le questionnement sur les animaux qui pètent est parti d’un hashtag #doesitfart sur Twitter à propos du serpent et a donné lieu ensuite à une base de données très sérieuse sur les animaux qui pètent, établie par des chercheurs. Quant à savoir si le serpent pète, on apprend que sur 5 ans d’observation, le chercheur " n’a entendu aucun son pouvant faire penser à un pet ". Par contre le Western hognose, une autre espèce de serpent fait un pet puissant avec une odeur extrêmement nauséabonde.

Une petite vidéo de compilation de quelques animaux qui pètent