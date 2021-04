Ces grimpeurs de l’extrême qui escaladent les plus hauts immeubles

L’escalade urbaine est réalisée par des ascensionnistes qui prennent d’assaut des bâtiments, souvent emblématiques, à mains nues, sans corde, ni protection. Le spécialiste du genre, c’est Alain Robert, surnommé le Spiderman français. Il grimpe sur des immeubles depuis plus de 25 ans, et est aujourd’hui imité par de nombreux autres escaladeurs.

Alexis Landot est l’un d’eux. A 21 ans, il a escaladé, au début de ce mois d’avril, les 210 mètres qui le séparaient du sommet de la Tour Montparnasse à Paris. Après un entraînement de vingt heures par semaine pendant cinq mois, il est arrivé à cet exploit en 49 minutes. Filmé avec sa caméra frontale et un drone, les images sont vertigineuses. Après l’escalade de trois immeubles à Paris, il va s’attaquer prochainement à un immeuble à Barcelone. Néanmoins, ces performances sont illégales pour cause de " mise en danger de la vie d’autrui ". Il a donc été " cueilli " au sommet par les gendarmes et risque 15.000€ d’amende et un an de prison.