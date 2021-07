Ces drôles de situations qui nous arrivent qu’en club de vacances

Eh bien oui, vous l’aurez compris, l’équipe de Quoi de Neuf sous le Soleil a besoin de vacances ! Pour l’occasion, on vous a déniché des situations cocasses qu’on ne vit qu’en club de vacances…

Commencer à boire dès le matin

On ne va pas se mentir, les vacances c’est l’occasion de se lâcher complètement et puis, avec un bar ouvert quasi toute la journée, ce serait dommage de s’en priver. Dans la vraie vie, on appelle ça de l’alcoolisme, mais comme on est en vacances, on appelle ça profiter tout simplement !

Devenir un professionnel du bronzage

Si vous avez réservé des vacances au soleil, tout porte à croire que ce n’est pas pour se cacher du soleil et revenir tout blanc. Au contraire, le but est de revenir au travail et d’entendre tous les collègues dire "Wahou, que tu es bronzé.e !". Faire jalouser ses collègues, on connaît tous ça…

4 images © Getty Images

Découvrir une passion pour la pétanque

On peut aussi parler de l’aquagym, du waterpolo ou encore du minigolf mais ça fait un peu moins vacances… Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour se faire remarquer et paraître cool au sein des autres clubbeurs. Jouer ok, mais il reste une règle au jeu : ce qui se passe au club de vacances, reste au club…

4 images © Getty Images

Modifier ses habitudes alimentaires

Comment ne pas parler des buffets à volonté, des confiseries à toute heure et du all-in ? La loi des vacances autorise les mélanges entre les pâtes, les viandes, les poissons, faites-vous plaisir ! En temps normal, quand on va au restaurant, on part sur un menu trois services et plutôt le soir. Alors qu’en vacances cette habitude s’est transformée en entrée-plat-dessert matin, midi et soir… De quoi faire de la réserve pour l’hiver qui arrive, oups !

4 images Rien de meilleur qu’un bon buffet à volonté, non ? © Getty Images

Changer ses goûts musicaux

Aie aie aie, il est clair qu’en vacances le ridicule ne tue mais quand même… On a tous déjà enflammé le dancefloor comme jamais sur les pistes de danse du club. Le pire c’est de se retrouver en plein milieu d’un concours de danse sur une chanson qu’on déteste mais avec quelques cocktails et du soleil, la musique a une autre saveur.