Ces coupes de cheveux ratées durant le confinement

La moitié de la population mondiale vit confiné depuis plusieurs semaines. Pas toujours simple de trouver de quoi s’occuper. Pour certains, le temps est long et l’ennui devient notre meilleur ami. On tourne en rond à la maison, on regarde les meilleures blagues sur les réseaux sociaux et parfois on finit par craquer et faire chauffer la carte bleue sur les sites de ventes en ligne.

Les jours passent et se ressemblent avec l’envie aussi de changer de tête ou de se couper les cheveux. Un conseil : ne foncez pas sur les ciseaux de la cuisine trop vite ! Si cette idée vous traverse l’esprit, prenez le temps de vous poser et de bien réfléchir avant de faire un massacre car les histoires tragiques et les drames ne sont pas rares, en témoignent les clichés suivant :

3 jours qu’elle me demandait sa frange… Elle aurait mieux fait de me demander des crêpes ????

Il y a aussi celui qui visiblement a mal réglé la hauteur de coupe de sa tondeuse à cheveux.

Je n’ai trouvé personne pour assurer ma tonde… J’ai dû me débrouiller

Derrière ces images difficiles, il y a des drames capillaires alors avant de transformer votre salle de bains en salon de coiffure, réfléchissez bien avant de commettre l’irréparable.