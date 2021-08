Ces conseils qui vous feront certainement partir en avion en toute confiance

On le sait tous, c’est l’avantage principal de l’avion, on ne perd beaucoup de son temps de vacances car c’est le moyen de transport le plus rapide. Même si beaucoup de passagers préfèrent éviter de prendre le siège du côté hublot, on ne peut pas nier que la vue au-dessus des nuages est incroyable et unique en son genre.

2 fois plus sûr que le train, 4 fois plus sûr que le bus et 50 fois plus sûr que la voiture, c’est prouvé l’avion est le moyen de transport plus sûr ! De plus, il a été prouvé que pour plus de 90% des accidents d’avion, les passagers n’ont subi aucun dommage. Souvent causés au démarrage ou à l’atterrissage, les accidents d’avions sont quand même très rares…