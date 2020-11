Ces animaux qui sauvent les humains

Dans l’ Etat de New-York , en 2015, un chien de race Golden Retriever a tenté de protéger sa maîtresse, âgée et malvoyante, en se projetant devant elle lorsqu’elle traversait la rue, à l’arrivée d’un bus. En 2005, Jack, un labrador a sauvé plusieurs victimes des gravas laissés par l’ ouragan Katrina . Le chien Orion a sauvé 37 personnes de la noyade, lors d ’inondations au Venezuela en 1999. Enfin, aux Philippines en 2008, un pêcheur s’est fait surprendre par une tempête qui a fait chavirer son navire. Le pêcheur s’est évanoui et a été ramené avec le navire, sur la rive.

Les singes et les éléphants éprouveraient de l’empathie © Getty images

Certains animaux seraient capables d’empathie.

A en croire certains chercheurs, ce serait le cas des éléphants et des chimpanzés. Cette compassion se remarquerait aussi chez les animaux dits sociaux. Selon la chercheuse Lucy Bates et ses collègues, les éléphants sont capables de secourir ceux qui souffrent et de s’aider mutuellement, ils auraient une empathie équivalente à celle des humains.