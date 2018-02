Certains jambons vendus en supermarché contiennent trop peu de viande

Certains jambons vendus en supermarchés ne méritent pas cette appellation, avertit mardi Test Achats à l'issue d'un test comparatif. Plusieurs des produits testés contenaient tellement d'additifs et de "remplissage" qu'ils ne répondent même pas à la définition du jambon cuit, selon l'association de défense du consommateur qui demande que les fabricants indiquent le pourcentage de viande sur l'étiquette...

Selon Test-Achats, 8 des 34 produits testés ne renseignaient pas le pourcentage de viande. Dix précisaient un pourcentage de viande inférieur à 95%, et un jambon n'en mentionnait qu'à peine 72%. Trois produits bon marché de l'échantillon ne répondaient pas, ou à peine, à la définition légale du jambon : ils contenaient trop d'eau et trop peu de protéines de viande.

Deux ingrédients suffisent pour fabriquer du jambon cuit, rappelle Test Achats : le haut de la cuisse du porc, et de la saumure. Mais l'association a constaté que les versions industrielles proposées par les supermarchés contiennent de nombreux d'autres éléments. Certains fabricants n'hésitent pas à ajouter des éléments de remplissage moins chers comme de l'eau, de l'amidon ou de la gélatine.

Le jambon cuit préemballé contient souvent aussi toute une série d'additifs visant à améliorer la couleur, la texture et la conservation de la viande. Nitrate, nitrite et acide ascorbique (vitamine C), acides alimentaires, antioxydants, polyphosphates, épaississants ou arômes sont ainsi parfois présents.

Julie Frère, porte-parole de Test-Achat était l'invitée de Quoi de Neuf?