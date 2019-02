Ce week end, rendez-vous au salon du chocolat !

Une nouvelle célébration du chocolat belge sous toutes ses formes et dans tous ses états.

Rendez-vous à Tour & Taxis pour une parenthèse gourmande et festive qui réunira sur 8.000 m2 plus de 130 participants – chocolatiers, chefs pâtissiers, confiseurs, designers et experts du cacao!

Le Salon se déclinera cette année sur le thème du goût et de la naturalité : Tous les goûts sont dans la Nature!

" Goût " parce que c’est un critère fondamental dans le choix d’une tablette ou d’une praline. Le chocolat se décline en de nombreuses variétés : noir, lait, blanc, blond et désormais rose. La diversité des goûts est infinie : d’une variété de cacao à l’autre, d’un terroir à l’autre et suivant l’art et la manière de travailler la pâte.

" Nature " parce que " la fève de cacao est ", selon Alexander Van Humboldt, " un phénomène que la

nature n’a jamais répété ; on n’a jamais trouvé autant de qualités réunies dans un aussi petit fruit ". De nos jours, tout ce qui est naturel, authentique, durable est devenu une des principales préoccupations des consommateurs.