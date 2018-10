Ce week-end les "Responsible Young Drivers" vous proposent une nuit spéciale !

En 2003, avec le soutien de la Commission Européenne, l’action a dépassé nos frontières et est devenue la Nuit Européenne Sans Accident. Plusieurs de nos volontaires ont eu l’occasion d’aller former des jeunes à l’étranger et de les assister pour leur première NESA.

Une fois par an, le troisième samedi du mois d’octobre, les RYD, "Responsible Young Drivers", sont présents toute la nuit dans des discothèques du pays pour sensibiliser les jeunes qui sont de sortie cette nuit-là. Et ce sera ce samedi 20 octobre !

Un bracelet pour le BOB de la soirée

Des volontaires âgés de 17 à 29 ans s’installeront à l’entrée de nombreuses discothèques et lieux festifs avec pour but d’encourager chaque groupe venu en voiture à élire, parmi eux, un conducteur qui s’engage à rester sobre toute la nuit. Le conducteur désigné prend un engagement avec les volontaires RYD et reçoit dès lors un bracelet inamovible en signe de cet engagement.

Avant de partir, les volontaires vérifient si le jeune a tenu sa promesse en lui faisant passer un alcotest et/ou un test drogue. Si c’est le cas, il repart avec quelques cadeaux sympas, offerts par nos sponsors. Sinon, les RYD l’invitent à chercher une solution alternative.

En aucun cas, nous ne sommes répressifs ou moralisateurs, nous proposons toujours aux jeunes la solution la plus simple et la plus raisonnable.