Ce jeune couple de 53 ans d'écart partage leur amour sur YouTube

Direction l’État du Tennessee où l’amour le vrai existe et ce en dépit de la différence d’âge qui les sépare. Almeda à 72 ans et Gary 19 ans. Malgré les 53 années d’écart, ça a été un véritable coup de foudre pour ces deux la. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors des funérailles du fils de Almeda et depuis ils se sont revus et ont pu s’avouer leur amour. Peu à peu ils apprennent à se connaître, tellement bien qu’après seulement deux semaines, Gary demande à Almeda de l’épouser.

Depuis, ils roucoulent et partagent leur quotidien. Ils estiment que l’amour peut exister malgré tout : la différence d’âge, la couleur de peau, le sexe et la religion.

La première chose qui m’a plu chez elle ce sont ses magnifiques yeux bleus et sa personnalité. Elle est tout le temps en train de rigoler et nous nous complétons parfaitement. L’alchimie est parfaite entre nous

Nouvelle vie, nouveaux défis ! Vous pouvez retrouver ce couple sur you tube, Almeda est devenue youtubeuse avec sa propre chaîne dans laquelle ils parlent de leur histoire avec beaucoup d’humour et d’amour.