Cacadvisor, l’appli qui note les WC des restaurants

Quand on va au restaurant ou dans un bar, difficile de savoir si les toilettes sont propres. Une découverte qui se fait habituellement à la fin du repas et parfois les mauvaises surprises sont au rendez-vous. Avec Cacadvisor, vous saurez ou posez les fesses avant de manger.

Cacadvisor, c’est une application qui peut-être bien utile et disponible sur Google Play ou sur Apple Store.

Si vous êtes du genre à comparer l’état des toilettes à celles des cuisines, l’application vous permettra de savoir à l’avance si les toilettes du restaurant dans lequel vous souhaitez manger sont propres, entretenues et si oui ou non on peut y aller les yeux fermés et en toute confiance.

Comme aime à le dire les concepteurs de Cacadvisor, ce n’est pas une appli de merde… Mais une appli qui peut vous en sortir !

Rien de pire en effet que de découvrir des WC dans un état proche de l’apocalypse. L’application répertorie les bars et les restaurants de votre région avec la possibilité d’y laisser un commentaire. Les inventeurs de cette appli se sont inspirés de Tripadvisor. A l’instar de cette application pour hôtel, vous pourrez noter la taille des toilettes, la propreté, les équipements disponibles (papier, essuie-main) et le confort.

Sur ce, je m'en vais déposer des potes à la piscine!