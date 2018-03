C'est qui le patron? : La nouvelle marque du consommateur belge

La marque du consommateur, prénommée "C’est qui le patron ?" a fait une entrée remarquable et remarquée sur le marché belge. Tout comme lors de son lancement en France, une brique de lait qui a été proposée aux consommateurs qui devaient ensuite établir le cahier des charges (rémunération de l’éleveur, type de nourriture des vaches, emballage, pâturages…). Objectif de cette nouvelle brique de lait: garantir une rémunération plus juste pour l’agriculteur.

Grâce aux 800 premiers magasins Carrefour qui ont permis de lancer la démarche en février 2018, 45 producteurs de lait ont pu être payés au juste prix pour la partie de lait qu’ils ont fournie à l’initiative. En seulement 3 semaines , ce sont déjà 53.000 briques de lait bon et responsable qui

Sylviane Bockourt Responsable de la marque “C’est qui le patron?” en Belgique : "Ça a été lancé en France en novembre 2016 mais il y a un mois à peine chez nous, en Belgique. Et c'est un lait 100% belge car l'idée vient de France mais c'est une idée belge définie par des consommateurs belges. Et 5300 consommateurs sont venus par eux-mêmes voter pour ce produit qui se trouve désormais dans le cahier de charge. La rémunération du producteur était un des points les plus importants du cahier de charge mais aussi la durée du pâturage des vaches. Le cahier de charges reprenait des éléments qui contribuent à un produit de qualité meilleur pour la santé, pour l'environnement, pour le respect du bien-être animal et meilleur pour le producteur."

Un produit que vous trouverez dans tous les magasins Carrefour du pays : "Pour l'instant, nos briques de lait se trouvent dans les 800 Carrefour de Belgique. C'est le premier distributeur qui nous a soutenus dans notre démarche et nous espérons que d'autres points de vente nous feront signe afin que ce produit se développe un peu partout en Belgique."

Un produit qui permet donc aux producteurs de pouvoir vivre de leur production comme il se doit sans devoir craindre le cours du lait comme le souligne Sylviane Bockourt : "La brique est à 1,05€ mais certaines briques montent jusqu'à 1,20€ sur le marché donc ce n'est pas du tout le lait le plus cher, il est dans la moyenne des prix mais au moins, on est sûr de la rémunération stable et le mot stable est très important parce que le cours du lait fluctue d'un mois à l'autre en fonction du cours mondial et ça personne n'a de prise dessus. Nous on garantit un prix stable de 38 cents, là-dessus s'ajoutent des variables liées à la qualité et la quantité du lait. Mais par exemple en février, le cours du lait était de 29 cents, ça veut dire qu'il y a presque 30% de plus dans la poche du producteur et ça, ça fait vraiment une différence."

Une initiative qui risque de s'étendre à l'avenir car comme le conclut la responsable de la marque en Belgique, "beaucoup de gens souhaitent faire partie de cette initiative puisqu'on permet à des petits producteurs d'expliquer que leur produit est différent et respectueux. Je peux donc vous promettre de nouveaux questionnaires sur le site internet dans les prochaines semaines et on espère que les consommateurs seront nombreux à venir voter pour les différentes caractéristiques des produits."

Une belle initiative qu'on ne pouvait que partager sur VivaCité.