C'est les vacances, on fait sauter les soupapes !

C'est les vacances pour certains, et c'est bientôt le cas pour d'autres. C'est le moment de lâcher les soupapes, de faire le vide et de penser autrement.

"En vacances, l'humain n'est plus un cerveau mais un estomac et un sexe" : c'est ce que nous explique le sociologue émérite de l'ULB Claude Javaux.

L'être humain, on commence à le savoir, est assez complexe. Et c'est aussi le cas lorsqu'il part en vacances. Le cerveau de l'Homme ne réagit pas de la même manière quand il est en vacances. Et pour cause, c'est le moment du lâcher-prise. Ces périodes de l'année font donc naître des paradoxes : la différence que l'on clame durant l'année est mise à l'épreuve, en effet, selon Claude Javaux, "même si l'on prétend être différent on va tous en vacances au même endroit, comme on est tous prêt à supporter les diables rouges".

Autre paradoxe, "vacances" c'est aussi synonyme de libertés, et de changement. C'est le moment de s'atteler à des activités différentes de celles que l'on fait durant l'année : partir en motor-home, par exemple.

Enfin, un dernier paradoxe, le cerveau humain oublie les soucis du quotidien, c'est un fait, mais va en créer des autres. Il revient sur des soucis parfois plus basiques, comme de savoir qu'elles sont les meilleures gambas de la région.

