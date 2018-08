Bonne nouvelle! Olivier Duroy animera l'émission Quoi de neuf ? dès la rentrée sur VivaCité

Alors qu’il anime actuellement et durant tout l’été l’émission Vivre Ici sur VivaCité, Olivier Duroy reste à l’antenne à la rentrée pour reprendre l’émission Quoi de neuf ?.

Ça me fait plaisir de rester sur VivaCité !

Dès le lundi 27 août, il présentera tous les jours de la semaine entre 16h et 19h, Quoi de neuf ?, l’émission pour tout savoir du déroulé de la journée dans des domaines très divers en phase avec l’actualité au sens large. Une émission joyeuse et détendue à laquelle il apportera sans nul doute, sa touche de bonne humeur et de convivialité.

Olivier Duroy a préparé un petit message vidéo pour ses auditeurs, à regarder dans la vidéo ci-dessous.