Boire (avec modération) et de manière solidaire avec la 100 Pap

100 pap comme sans-papiers, c’est le nouveau projet brassicole à Bruxelles. Une manière sympa de prendre l’apéro avec les copains tout en aidant les sans-papiers.

François Halleux, coordinateur du projet pour l’ASBL Bruxelles Initiative était l'invité de Quoi de neuf?. Impliqué dans beaucoup de projets pour venir en aide aux réfugiés, il s'est rendu compte que "les réfugiés d'aujourd'hui étaient les sans-papiers de demain."

Il a donc décidé de s'impliquer dans une lutte un peu plus globale et particulièrement dans l'accès au logement : "Au tout début, on a été sur l'ouverture de squats, sur l'ouverture d'occupations précaires et de bâtiments. Des solutions à court terme. Et donc, on a commencé à réfléchir à des solutions à plus long terme. [...] Et on choisit de créer une bière pour avoir assez de revenus pour pouvoir acheter des bâtiments."

La 100 Pap fait donc parler d'elle, et c'était aussi un peu le but de la démarche : "Le but c'était surtout de sensibiliser sur la thématique des migrants, parce que lorsque les politiques en parlent, ils le font de façon assez clivante. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens se mettent à une table, autour d'une bonne bière et commencent à en parler."

Elle est déjà disponible, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est disponible à Mons, Liège et Bruxelles! Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais pour le coup, la 100 Pap permet d'aider des personnes dans le besoin.

N'hésitez pas à (ré)écouter la séquence ...