Bodyguard... L'appli qui protège des propos haineux !

Le cyber-harcèlement...

1 jeune sur 3 est concerné en Belgique ... C'est énorme. Il n'est pas forcement la cible directe des propos insultants et haineux mais il peut se retrouver dans la boucle des commentaires et être du coup sous le flux de ce cyber harcèlement.

L'agressivité est d'autant plus forte qu'elle se fait souvent sous anonymat, sous pseudo mais ce harcèlement est et reste punissable par la loi.

Bodyguard...

Voici une super appli pour lutter contre ça. Alors, comment aider les gens face à ces propos insultants et haineux ? En créant un petit modérateur. Sur votre téléphone, votre tablette, votre ordi, ... vous pouvez ainsi bloquer les propos haineux qui vous concernent. Le compte les détecte et les bloque.

Si on ne résout pas le problème, on s'en préserve, on s'en protège. Un chouette bodyguard gratuit de toute bonne attention rien que pour vous ! Plus belle la vie.

Si toutefois, vous le pensiez utile, sachez qu'il est un numéro d'appel gratuit mis à votre disposition en telles circonstances : le 103.