Bientôt la fin des Bitcoins ?

Ces derniers mois, la cryptomonnaie a eu ses temps forts , on en parlait partout et tout le monde. Mais cette semaine, et pour la troisième fois depuis le mois de février, le Bitcoin est passé en dessous de la barre des 6000 dollars. Depuis le mois de juin le Bitcoin n’a plus évolué en dessous de 6000 dollars, un seuil assez critique pour la crytpomonnaie.

Le Bitcoin dégringole et c'est peut-être le début de la disparition de cette cryptomonnaie dont on parle depuis des mois...

Plusieurs raisons...

Il semblerait qu’il y ait plusieurs raisons à cette dégringolade. Tout d'abord, la presse a rapporté des pratiques douteuses autour du Bitcoin, ce qui refroidit assez vite les potentiels investisseurs. Ensuite, certains pays ont restreint ou même interdit l'investissement en Bitcoin.

Mais surtout, les Bitcoins dépendent des investisseurs et leurs envies de “tenir” leurs positions. En effet, certains investisseurs ne sont que passagers et dans un contexte de turbulences, un achat et une revente peuvent être très rapides.

On ne le répétera donc jamais assez. Pour investir dans le Bitcoin, il faut avoir la tête sur les épaules, et le plus simple, serait de ne pas investir du tout.