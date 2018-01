"Betty Boob" remporte le pix de la BD Fnac!

Pour la 6ème fois, le Prix BD Fnac couronne des auteurs de talent. Cette année, c’est au tour de Véro Cazot et Julie Rocheleau d’être primées avec leur album " Betty Boob ".

Un sujet pas si tabou que ça…

Elle parle de la reconstruction de Betty après l’ablation d’un sein… Bien que la thématique abordée soit délicate, Véro et Julie manient ce sujet grave avec humour et légèreté. " Elle a perdu son sein gauche, son job et son mec. Elle ne le sait pas encore, mais c'est le meilleur jour de sa vie " peut-on lire sur quatrième de couverture.

Comment "Betty Boob" a-t-elle été élue?

Les internautes ont voté durant deux semaines et ont élu leur bd favorite parmi les 20 présélectionnées par les librairies Fnac . Ensuite, les 6 coups de cœurs ont été départagé par un jury de journalistes et de libraires qui ont désigné le premier prix.

Et c’est donc la Bd " Betty Boob " qui a tiré son épingle du jeux et qui sera félicitée ce soir lors de la remise de prix .

Véro Cazot, l’autrice de " Betty Boob " est l’invitée dans " Quoi de neuf ? " et elle nous fait l’honneur de nous raconter l’épilogue de son album… Ecoutez plutôt!